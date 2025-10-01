Anuncian 132 viviendas de alquiler tasado en San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento anunció ayer la construcción de 132 viviendas en régimen de alquiler tasado en San Pedro Alcántara, cuya inversión rondará los 13,1 millones de euros.

Los inmuebles se ubicarán en una parcela del ensanche sur de la localidad y se distribuirán en dos edificaciones plurifamiliares, que contarán garajes, trasteros, zonas verdes privadas y piscina comunitaria, señaló el equipo de Gobierno, que no concretó los plazos sobre cuándo comenzarán las obras o estarán culminadas las viviendas.

El Consistorio confía en que la medida sirva para aliviar el problema de acceso a la vivienda que padecen grandes colectivos de Marbella y San Pedro, entre ellos trabajadores y jóvenes.

«El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos de la Costa del Sol» señaló el teniente alcalde de San Pedro, Javier García, que reconoció que la comarca es una «zona tensionada» en el sector inmobiliario.

El Gobierno municipal anunció también diversas licencias de obra por un importe de alrededor de siete millones de euros.