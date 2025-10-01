Debra obtiene fondos para contratar en Marbella a una enfermera especializada

Debra Piel de Mariposa ha cerrado la temporada de verano con una recaudación de unos 47.500 euros, cuantía que permitirá al colectivo social fundado en Marbella contratar a una enfermera especializada en heridas crónicas durante un año.

La temporada estival de eventos solidarios de Debra concluyó con un torneo de golf solidario, que se disputó en las instalaciones de Aloha Club.

La recaudación que el colectivo logró en ese campeonato benéfico se sumó a la que obtuvo en otra competición de golf que se disputó en las instalaciones del Marbella Club Golf Resort.

«La enfermera especializada será una figura clave para el acompañamiento y la atención directa a las familias afectadas por la Piel de Mariposa en toda España», señala la directora del colectivo, Evanina Morcillo.

«No sólo se trata de realizar curas complejas y dolorosas, sino de acompañar, guiar y formar. Nuestras enfermeras se convierten en un pilar fundamental tanto para las familias como para el personal sanitario que, en muchas ocasiones, desconoce la enfermedad. Esta recaudación es imprescindible para brindar la atención integral que defendemos», señala.

Debra Piel de Mariposa, que inició su actividad en 1993, apoya a pacientes que padecen Epidermólisis bullosa, una enfermedad minoritaria, genética y, de momento, incurable, que provoca una extrema fragilidad de la piel y las mucosas. Las personas que la padecen carecen de las proteínas necesarias para que la piel se pegue al cuerpo.