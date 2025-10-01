Vecinos de La Represa en Marbella, «escépticos» ante la eliminación de ruidos musicales

El representante de los vecinos que residen en las cercanías del parque del arroyo de La Represa, Alberto Quero, se mostró ayer «escéptico» tras la reunión que mantuvo la pasada semana con integrantes del equipo de Gobierno para tratar de encontrar una solución al exceso de contaminación acústica que aseguran sufrir debido a los cada vez más frecuentes eventos musicales que alberga una de las zonas verdes del centro urbano de Marbella.

«Estamos en cautela, a la expectativa. Está todo en el aire. Habrá que ver hasta qué punto llega el compromiso del Ayuntamiento», señaló Quero.

«No sabemos en el futuro qué solución se podrá alcanzar. El Ayuntamiento está por la labor de reducir los ruidos, pero también por la de mantener La Represa como espacio de celebración de eventos», agregó.

Durante el encuentro, que se celebró tras la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, el representante vecinal expuso a los concejales de Fiestas y de Participación Ciudadana, Yolanda Marín y Enrique Rodríguez, la situación que atraviesan los vecinos de una zona densamente poblada cuando el parque de La Represa alberga un evento musical y cuyo número ha ido a más con el transcurso del tiempo; y el hecho de que, debido a la orografía del recinto, los sonidos se amplifican.

La reunión se celebró el jueves en las dependencias de la Delegación de Juventud y se prolongó durante una hora en términos «cordiales», según Quero.

Según el representante vecinal, el equipo de Gobierno se mostró predispuesto a habilitar limitadores de potencia de sonido en los eventos y a llevarse parte de los actos a otros emplazamientos del municipio, como el parque Rogelio Vigil de Quiñones.

El Gobierno local rebajó las expectativas del encuentro, al que calificó como «una reunión más dentro de todas las que se efectúan entre las delegaciones municipales, los distritos y los vecinos».

«Se escucharon las opiniones de los vecinos y se estudiarán sus planteamientos», agregó.

Ambas partes están a la espera de recibir el acta de la reunión que hizo la mediadora del Defensor del Pueblo, documento que los residentes esperan recibir a finales de semana.

Vecinos del parque de La Represa lamentan que el céntrico recinto marbellí se haya convertido en un «espacio permanente de fiestas».

El parque tiene previsto albergar el 25 de octubre el festival Marbepop, un evento de nueve horas seguidas de música en directo que impulsa el Ayuntamiento.