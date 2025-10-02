Hotel Senator de Marbella: «Los empleados tenemos familias. No somos números»

Unas 90 familias de otros tantos trabajadores de uno de los hoteles más reconocidos en un destino turístico internacional como Marbella aguantan el aliento ante el abismo al que se enfrentarán en apenas un mes.

El hotel Senator, de cuatro estrellas de categoría, cerrará sus puertas para someterse a una reforma integral que modernice su imagen con vistas a su reapertura, prevista para 2027 bajo la gestión de Meliá Hotels.

El contrato de alquiler del inmueble, emblema de la depravación que el GIL acometió durante años en Marbella, vence el 31 de octubre, circunstancia que aprovechará el grupo que explota el establecimiento, Hoteles Playa, para desentenderse de su gestión.

Futuro incierto a partir del 9 de noviembre

El grupo empresarial ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, previsiblemente, dejará ante un futuro incierto a partir del 9 de noviembre, cuando cause efecto, a trabajadores que, en algunos casos, llevan cerca de 20 años en el hotel.

«Somos familias, no somos números. Y las familias tienen unas necesidades. Y esas necesidades sólo se pueden cubrir con los puestos de trabajo. Tenemos que ser responsables como los empleados. Nadie se quiere hacer cargo de nosotros durante el tiempo que durarán las obras», señala el presidente del comité de empresa del hotel, David Casado.

Los empleados se han movilizado para que los costes de la plantilla durante la época de las reformas, cerca de 1,7 millones de euros, los asuma Hoteles Playa hasta el traspaso de la reapertura del hotel o que lo haga ya Meliá Hotels.

«Nos da igual si nos subroga la propiedad (del inmueble), si lo hace Meliá u otra empresa», agrega Casado.

Para el secretario general de CCOO Servicios Málaga, Antonio Cabello, «el problema es que hay 86 familias que van a la calle». «No hablo de trabajadores, sino de familias que se verán en una situación de precariedad», agrega.

ERE "fraudulento"

Los empleados y CCOO tachan el ERE de «fraudulento» y sostienen que el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo de Hostelería de Málaga y la jurisprudencia del Tribunal Supremo recogen la obligación de subrogar a la plantilla en los casos de transmisión de unidad productiva.

Meliá asegura que no tiene ninguna responsabilidad operativa ni capacidad de intervención en el hotel y que desconoce las decisiones que se puedan tomar sobre los empleados.

Representantes del comité de empresa y de CCOO se reunieron el martes con integrantes del Ayuntamiento de Marbella para tratar de encontrar una solución al conflicto laboral.

Los empleados tienen previsto también concentrarse ante el establecimiento hotelero el 9 de octubre, cuando está prevista la primera reunión del periodo de consultas entre el comité de empresa y Hoteles Playa.

Falta de personal cualificado

La tramitación para ejecutar los despidos masivos del hotel Senator se produce en un momento en el que el sector del turismo, la principal industria de Marbella y el resto de la Costa del Sol, asegura que encuentra serias dificultades para contratar a empleados cualificados y con experiencia.

«La patronal se queja de que no encuentra trabajadores, pero de golpe les sobra 90», señala el presidente del comité de empresa.

«El hotel está activo todo el año. Tenemos una media de ocupación de entre el 80 y el 90 por ciento durante el año y, en verano, cerca del cien por cien», apunta.