Protesta
OSP pide que la «indignación vecinal» se refleje en las calles de San Pedro Alcántara
Organiza mañana una protesta contra la «nefasta gestión» municipal en la localidad
OSP apeló ayer a que la «indignación vecinal» ante la «nefasta gestión» de San Pedro por parte del Ayuntamiento en Marbella se convierta en un clamor en las calles mañana, en la protesta que la formación sampedreña ha organizado a las 19.00 horas en la plaza de La Iglesia.
«Ya está bien de promesas incumplidas, ya está bien de lavados de cara. La gestión de Ángeles Muñoz (la alcaldesa) es un fracaso que pagamos todos», señaló el concejal de la formación sampedreña, Manuel Osorio.
El edil aseguró que «las calles sucias, los jardines abandonados, las instalaciones deportivas cerradas desde hace años y las playas descuidadas se han convertido en un escaparate de la dejadez» que, en su opinión, es San Pedro Alcántara.
«La gestión de Muñoz y del PP ha quedado retratada, una vez más, como un catálogo de abandono, promesas incumplidas y maquillaje político de última hora que busca lavar la imagen de un gobierno local acabado. San Pedro, Nueva Andalucía, Las Chapas y Marbella merecen una política digna y responsable», apuntó el edil.
Osorio confió en que la gestión del gobierno local «se tambalee bajo la presión» de los vecinos de San Pedro.
La formación sampedreña organizó hace un año una concentración a la que acudieron cerca de 300 vecinos para protestar contra la arena mezclada con arcilla que utilizó el Ayuntamiento para mejorar las playas de cara al verano de 2024.
