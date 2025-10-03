Detenido en Marbella un hombre de 84 años por la muerte de su pareja

Un hombre de 84 años ha sido detenido en Marbella por su presunta implicación en la muerte de su pareja. Los hechos habrían ocurrido en una vivienda localizada en la zona de Las Chapas, lugar al que la policía ha acudido tras la llamada de una familiar de la víctima, que tenía 83 años de edad y cuyo cuerpo presentaba heridas de arma blanca.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de una investigación que tendrá que determinar si se trata de un nuevo crimen de naturaleza machista. Según las fuentes consultadas, la pareja convivía en una vivienda localizada en la calle Ciudad de los Periodistas, en la zona de Las Chapas, y recibían ayuda a domicilio en horario de mañana. Este servicio nunca detectó indicios de violencia entre la pareja, que tiene un hijo en común que reside en otra provincia.

De confirmarse un nuevo crimen machista, esta sería la cuarta víctima mortal de este tipo que se produce en la provincia en lo que va de año, dos de ellos el pasado mes de junio. El día 7 de ese mes, una mujer fue asesinada a golpes también en Marbella a manos de su expareja, de origen búlgaro. Ocurrió en la calle Vélez, justo detrás de una gasolinera, donde ambos trabajaban como aparcacoches.

El 20 de junio, el cuerpo de una mujer de nacionalidad colombiana de 43 años fue hallado en su vivienda de Fuengirola con signos de violencia y su pareja fue encontrada en el baño, donde se quitó la vida tras presuntamente matar a la mujer con un martillo. Ambos eran culturistas.

En febrero fue asesinada Lina, de 48 años, cuyo cadáver fue hallado en la vivienda en la que su pareja presuntamente la mató en presencia de sus tres hijos antes de prender fuego al inmueble.