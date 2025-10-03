Un herido de bala tras un nuevo tiroteo en Marbella

Un hombre ha resultado herido esta tarde en un nuevo incidente con arma de fuego en Marbella. Según los primeros datos, el incidente se ha producido sobre las 14.30 horas a la altura de una pizzería localizada en la misma avenida José Banús, donde un individuo ha abierto fuego y ha alcanzado a otro que se encontraba en junto establecimiento. Hasta el momento no ha trascendido el estado de la víctima. Acto seguido, el agresor se habría subido a un vehículo para emprender la huida.

Tras conocerse los hechos, la Policía Nacional ha protagonizado un gran despliegue en la zona y algunas fuentes apuntan a que ya habría un detenido. La Comisaría Provincial no ha confirmado hasta el momento ningún dato de un incidente que ha trascendido a las 14.35 horas, cuando Emergencia 112 ha recibido una llamada a las 14.35 horas que informaba de un disparo en esta zona de Puerto Banús. La víctima, un varón de 25 años, ha sido evacuado al Hospital Costa del Sol de Marbella.