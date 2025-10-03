Sucesos
Muere en el hospital el joven tiroteado en Marbella
La víctima, de 25 años y origen sueco, ha recibido disparos en el abdomen y una pierna en un local de la avenida José Banús. La Policía detiene al presunto asesino y recupera el arma
El hombre que ha sido tiroteado esta tarde en Marbella ha muerto en el Hospital Costa del Sol como consecuencia de las heridas que ha sufrido en el abdomen y en una pierna. Según fuentes cercanas al caso, el fallecido es un joven de 23 años de nacionalidad sueca, el mismo origen que el presunto asesino, que tiene 38 años y ha sido detenido poco después del ataque cuando huía en un vehículo.
El incidente se ha producido sobre las 14.30 horas a la altura de una pizzería localizada en la avenida José Banús. Las distintas fuentes consultadas han explicado que el agresor se ha bajado del vehículo en el que circulaba y ha disparado varias veces contra la víctima, que en ese momento hablaba por teléfono. Acto seguido, el presunto asesino ha vuelto al vehículo para emprender la huida. Tras conocerse los hechos, la Policía Nacional ha protagonizado un gran despliegue que ha culminado con la localización y detención del sospechoso poco después del ataque. Los agentes se acercaron a un vehículo que coincidía con la descripción facilitada por los testigos y comprobaron que el conductor todavía llevaba a la vista un arma de fuego.
La Udyco de Marbella, con la colaboración de la Policía Científica que se ha desplazado hasta la escena del crimen, se ha hecho cargo de un caso que por ahora aporta todos los ingredientes de un ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado.
