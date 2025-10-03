La Policía Nacional tendrá un local en el centro de San Pedro

La Policía Nacional contará con unas nuevas instalaciones en la avenida Marqués del Duero, en el centro de San Pedro Alcántara.

Las dependencias, de unos 400 metros cuadrados de superficie, albergarán una oficina de atención al ciudadano y áreas de investigación y estarán integradas en la red de videovigilancia municipal para que los agentes mejoren su capacidad operativa en el municipio.

El local, que cede el Ayuntamiento, está ubicado en las proximidades de unas instalaciones de la Policía Local de Marbella, según anunció el equipo de Gobierno ayer, en la conmemoración del Día de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional.

En el acto, el comisario de la Policía Nacional en Marbella, José Manuel Rando, destacó que «la obligación para con la sociedad se ha cumplido con dignidad, logrando un aumento significativo de la eficiencia policial y una reducción acentuada de las situaciones más graves».

El Gobierno central impulsa la creación de una Comisaría de la Policía Nacional en una parcela en la carretera de Ojén que albergará el Palacio de Justicia y dependencias de la Guardia Civil.