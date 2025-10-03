El regreso de Diana Dors a Marbella

Fue una de las primeras grandes actrices internacionales que visitaba una Marbella que, en la segunda mitad del siglo XX, comenzaba a abrirse al turismo y prometía convertirse en parada obligada de celebridades, artistas e intelectuales.

Su llegada se produjo con motivo del rodaje de unas escenas de la película ‘Holiday in Spain’, dirigida por Jack Cardiff en 1960.

No tenía un papel destacado en la producción, pero su paseo en bikini por la céntrica playa La Fontanilla fue un símbolo de modernidad, libertad y apertura de una Marbella encorsetada, como el resto del país, a las rigideces del franquismo.

Y ahora, la actriz británica Diana Dors, la Marilyn inglesa, regresa, más de 60 años después del rodaje, a Marbella y al hotel El Fuerte, en el que se hospedó durante las jornadas de grabación de una película que incorporaba un innovador sistema que liberaba aromas durante su proyección.

Lo hace a través de ‘Diana, Holiday in Spain 2025’, la reinterpretación contemporánea con la que la artista cordobesa Marifé Núñez recuerda uno de los momentos que han marcado la proyección internacional del hotel y de la ciudad.

La obra, encargada por el hotel El Fuerte Marbella, muestra a una mujer madura, empoderada y vital que conduce un descapotable rojo frente a un establecimiento hotelero que, tras la profunda reforma que ha experimentado, apenas guarda reminiscencias de aquel que abrió sus puertas en 1957 y que, tres años después, albergó a, además de Dors, al actor Peter Lorre, que participó en la película.

La obra se puede visitar hasta el 11 de noviembre en las instalaciones de El Fuerte Marbella.

«Dors ya no es sólo una estrella de cine, sino un símbolo del lujo, la libertad y el poder femenino sin edad. Muchos de los clientes que nos visitan se interesan por nuestro pasado. Y este cuadro refleja parte de ese legado, que queremos preservar y compartir. Cuando el pasado encuentra el presente algo se vuelve mágico y único», señala la consejera de Fuerte Group, Isabel Luque García.

La también vicepresidenta de la Fundación Fuerte recuerda que el rodaje de la película, en la que también intervino Elizabeth Taylor, fue «un auténtico torbellino en Marbella por el glamour de las estrellas y la modernidad que supuso para Marbella».