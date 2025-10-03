Vivienda
El sector de la vivienda de lujo genera 2.500 empleos en la Costa del Sol
La asociación de empresarios de la vivienda de alta calidad inicia la temporada con un evento
El sector de la vivienda de alta calidad en Marbella y el resto de la Costa del Sol genera 2.500 empleos directos y 5.500 indirectos en la comarca, según el concejal de Urbanismo de Marbella, José Eduardo Díaz.
El edil, que ha participado en un foro organizado por la asociación de empresarios para la vivienda de alta calidad en Marbella, Estepona y Benahavís DOM3, ha señalado que «el sector es fundamental para sostener los niveles de servicio de la ciudad».
«Como ocurre en otros destinos turísticos de éxito, es imprescindible acompañar el crecimiento con planificación, infraestructuras y medidas de equilibrio que permitan mantener la competitividad del municipio», ha señalado.
Díaz ha indicado que la intención del Ayuntamiento es que el futuro planeamiento urbanístico entre en vigor antes de que termine el mandato, en 2027, y ha destacado que Marbella es el primer gran municipio de Andalucía que cuenta con empresas certificadoras para verificar la documentación de los proyectos.
«El objetivo es que Marbella no pierda oportunidades por trámites administrativos. Con las certificadoras, las licencias llegan antes y con todas las garantías. Esto significa más inversión, más empleo y más competitividad», según el edil.
El evento concluyó con una intervención en la que el profesor de San Telmo Business School Eduardo Olaya compartió claves con las que garantizar la viabilidad de las empresas familiares en la economía.
