CCOO pide que los empleados del hotel Senator de Marbella se acojan a un ERTE

CCOO pide que los cerca de 90 empleados del hotel Senator, ubicado en Marbella y de cuatro estrellas de categoría, se acojan a un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) en lugar de los despidos que propone ejecutar el grupo que gestiona el establecimiento, Hoteles Playa, una vez que cierre sus puertas a finales de octubre, cuando venza el contrato de arrendamiento del inmueble.

La central sindical sostiene que «existe una situación coyuntural y no estructural» que impide ejecutar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea el grupo hotelero y que causaría efecto a partir del 9 de noviembre, ya que la firma Meliá tiene previsto explotar el hotel a partir de 2027, tras la culminación de unas obras de reforma.

«El hotel será reformado y mantendrá su actividad tras la reforma. Ante esta decisión, la medida a adoptar es el planteamiento de un ERTE por reformas, según el convenio colectivo de hostelería de Málaga», señaló ayer la central sindical.

CCOO señala que la propiedad del inmueble o el grupo Meliá tienen que asumir, durante el tiempo en que se prolonguen las obras de reforma, la gestión de la plantilla, cuyo coste rondará los 1,7 millones de euros.

Meliá asegura que no tiene capacidad de intervención en el hotel y que desconoce qué decisiones se han adoptado en torno a la plantilla de empleados.

Reuniones institucionales

CCOO y el comité de empresa del hotel Senator han comenzado esta semana una ronda de reuniones con instituciones públicas para exponer la situación en la que se encuentran los trabajadores y manifestar su rechazo a los despidos masivos.

La última reunión ha sido con la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez.

En la cita, Sánchez se comprometió a convencer a las partes implicadas en el conflicto laboral para tratar de alcanzar «una solución que evite la pérdida de trabajo de 90 familias», señaló la central sindical.

A inicios de semana, integrantes de CCOO y del comité de empresa del hotel se reunieron con la concejala de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Marbella, María Francisca Caracuel, y la directora general de Turismo, Laura de Arce, para trasladarles su oposición a los despidos.

Los trabajadores tienen previsto manifestarse el jueves ante el hotel, jornada en la que se celebrará la primera reunión del periodo de consultas para buscar una solución negociada al conflicto laboral.