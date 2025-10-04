Maleza y árboles caídos invaden la zona natural Pecho de las Cuevas en Marbella

La maleza, los árboles caídos o los arbustos secos se han apoderado del espacio natural Pecho de las Cuevas, un pulmón verde de unos 40.000 metros cuadrados de superficie ubicado en el centro urbano de Marbella.

IU ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentra un parque para el cual el Ayuntamiento anunció en 2021 un plan de regeneración; y advierte del «verdadero polvorín» en el que se convertiría en caso de incendio.

«¿Con qué legitimidad pretende el Ayuntamiento sancionar a propietarios particulares que no limpien sus terrenos, si el propio Consistorio incumple su normativa en parcelas públicas tan sensibles como Pecho de las Cuevas? ¿Se sancionará a sí mismo?», pregunta el coordinador local de IU, Manuel Núñez.

El dirigente de la coalición de izquierdas acusa al Ayuntamiento de «invertir millones de euros» en imágenes y grandes eventos para Marbella y San Pedro Alcántara, al tiempo que olvida el mantenimiento de los espacios naturales urbanos.

IU pide que Pecho de las Cuevas «no acabe convertido en un vertedero ni en una amenaza para la seguridad vecinal».

La formación de izquierdas pide al equipo de gobierno que acometa de forma urgente labores de conservación en el recinto forestal, entre ellas, retirar los residuos acumulados, desbrozar la vegetación seca y controlar el arbolado para evitar posibles fuegos. «A pesar del plan del 2021, Pecho de las Cuevas no tiene un mantenimiento adecuado», señala IU.