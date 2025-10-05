Asfaltan el cruce de la carretera de Istán y la antigua N-340 en Marbella

Los trabajos para asfaltar el cruce entre la carretera A-7176, que conecta Marbella con Istán, y la antigua vía N-340 se ejecutarán en horario nocturno, entre las 22.00 y las 7.00 horas, desde hoy hasta el martes.

Los trabajos se realizarán de esta forma para alterar lo menos posible a la circulación de los vehículos que transitan por la autovía A-7, en la que se incluye el tramo de la N-340 que se asfaltará.

Las actuaciones del asfaltado se ejecutarán «con las máximas medidas de seguridad para los conductores que circulen por la noche por esta parte de la ciudad, para lo que se va a emplear un sistema de luz artificial que ilumine perfectamente este enclave y, además, habrá personal que señalizará en concreto cada área en la que se esté actuando conforme al lugar en el que esté la máquina que deposita el asfalto en cada momento», señaló ayer el Ayuntamiento de Marbella.

El Consistorio prevé que los trabajos en este punto de la carretera de Istán concluyan en la primera semana de noviembre.

La intervención es de las últimas de la actuación que la Junta de Andalucía y el Consistorio ejecutan para mejorar un tramo de unos dos kilómetros de longitud de la carretera de Istán, una de las más transitadas de las que discurren por el municipio.

Las previsiones del Ayuntamiento es que la totalidad de la reforma de los dos kilómetros de longitud de la carretera de Istán esté ejecutado a finales de año.

«La circulación por la vía está desviada desde hace tiempo por el diseño y delimitación de la intersección que ahora se asfaltará, aunque no estará abierta al tráfico como tal hasta que la obra esté terminada totalmente», indicó el Consistorio.

El Ayuntamiento confía en que las actuaciones sirvan para mejorar la seguridad de una vía por la que circulan unos 2.000 vehículos al día y que también es frecuentada por vecinos aficionados al ciclismo.

La reforma de la A-7176 contempla la ejecución de cuatro rotondas, arcenes de 1,5 metros de ancho, acerados en ambos lados de 2,5 metros de anchura y un drenaje que evite la formación de balsas de agua.

El proyecto contempla también la instalación de alumbrado público, una red de riego de nueva creación, jardinería, mobiliario urbano y una mejor señalización horizontal y vertical.

Además, se plantarán 71 árboles de porte grande y mediano, 235 palmeras, 91 unidades más de otras especies verdes y se instalarán unos 2.400 metros cuadrados de césped.