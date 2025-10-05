Embellecen la finca La Caridad de cara a la Feria de San Pedro

La finca La Caridad contará con más de 2.000 flores y 600 arbustos para albergar la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara, que se celebrarán desde el 14 al 20 de octubre.

Las mejoras del recinto ferial, instalado en una finca que estuvo vinculada al exasesor de Urbanismo del GIL, Juan Antonio Roca, incluyen también trabajos de pintura y mejor de la electricidad y el saneamiento.

«También se ha realizado el cuidado de todas las praderas de césped, el tratamiento de la zona ajardinada y la instalación y mejora del riego automático con la instalación de 800 metros de nuevas conducciones», señala el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

También se desarrollan de forma conjunta intervenciones por parte de los servicios operativos de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara con respecto a la pintura.

«La intervención contempla todos los muros perimetrales de la plaza andaluza, el mobiliario urbano y todo lo que tiene que ver con la pavimentación, el adoquinado y los bordillos, entre otros. También se han incluido canalizaciones y la colocación de todas las instalaciones eléctricas de alumbrado, de focos perimetrales, los accesos al centro ferial y de todas los cuadros que son necesarios en todas las casetas», indica el teniente alcalde de San Pedro.

La Feria de San Pedro contará también con servicios de guardia durante todo el evento para que las instalaciones funcionen de forma correcta, agrega la Tenencia de Alcaldía.