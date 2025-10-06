La reforma de la calle Carlomagno alcanza el 80 por ciento de ejecución

Las actuaciones para mejorar la calle Carlomagno, una de las vías de comunicación del popular barrio La Patera (Marbella), se encuentran al 80 por ciento de ejecución.

Las actuaciones se centran en la mejora de la calzada, las aceras y la iluminación, de manera que un lado de la vía quede despejado para el paso de los peatones, mientras el opuesto contará con farolas LED, de eficiencia energética, de nueva instalación.

Técnicos de los Servicios Operativos del Ayuntamiento advirtieron al equipo de Gobierno, tras una inspección, de la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas y de instalar luminarias LED para mejorar la iluminación y reducir el consumo energético y los costes de un Ayuntamiento que arrastra abultadas deudas con administraciones públicas, está bajo un plan de ajuste que se prolongará hasta 20240 y que ha tenido que subir diferentes tributos municipales en los últimos años.

La vía presenta deficiencias en una longitud de alrededor de 110 metros a causa de un hormigón disgregado, unas arquetas desalineadas y unas farolas en forma de zigzag.

Las arquetas mal ubicadas generan situaciones de riesgo para los peatones y las farolas en zigzag obligan a los viandantes a invadir la calzada para transitar con normalidad.

¿En qué consisten las obras?

Las actuaciones han servido, hasta el momento, para construir un acerado al norte de la calle, zona en la que se han instalado cinco nuevas farolas que sustituyen a otras tantas antiguas; y al sur, que se ha ampliado de los 90 centímetros de ancho a los 1,15 metros, de modo que los peatones puedan transitar con más espacio y seguridad.

La ampliación del ancho del acerado ha conllevado la reducción de la calzada de los cinco metros iniciales a los 4,87 metros.

Los trabajos, que comenzaron a mediados de septiembre, han supuesto la demolición del acerado y los bordillos para construir uno nuevo sobre una superficie total de más de 235 metros cuadrados y la instalación de 23 tapas de arquetas y 115 metros de canalizaciones.

La calle Carlomagno da acceso a una urbanización residencial y a parte de la vía Fernando VII, una de las principales vías del barrio La Patera.

Las actuaciones para mejorar la movilidad se suman a otros trabajos que el Ayuntamiento de Marbella ejecutó en la calle Conde de Villamediana para evitar que los vehículos tuvieran que estacionar en las aceras de un municipio en el que la falta de aparcamientos es uno de los principales problemas de movilidad que sufren los usuarios de coches y ciclomotores.