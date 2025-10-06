Instalan 70 papeleras para tratar de mantener la limpieza en San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado la instalación de 70 papeleras en diferentes emplazamientos de San Pedro Alcántara y que suman, en total, una capacidad de 8.400 litros.

Las papeleras cuentan con un volumen de 120 litros, frente a los 50 de los modelos anteriores e incorporan un diseño hermético que evita la dispersión de residuos y la emisión de olores.

Las unidades cuentan también con un cenicero integrado para el depósito seguro de las colillas de los cigarrillos.

Las papeleras se han instalado en zonas de alta afluencia, como la avenida del Mediterráneo, que cuenta con 30 unidades; la calle Fuente Nueva y su entorno, que disponen de seis; la calle Ávila, con 15; la avenida Marqués del Duero, una de las más transitadas de San Pedro, con 16; y la plaza Pepe Santaella, con tres.

Las papeleras sirven para depositar «pequeños residuos de uso diario y no deben emplearse para bolsas de basura doméstica, las cuales deben ser introducidas en los contenedores habilitados para este fin», advierte el equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento confía en que la instalación de las papeleras sirva para mejorar la limpieza de San Pedro Alcántara, uno de los núcleos más poblados del término municipal, tras un verano marcado por la falta de higiene en buena parte de los espacios públicos del municipio.

Vecinos y empresarios manifestaron durante el estío sus quejas ante la falta de limpieza en Marbella y San Pedro.