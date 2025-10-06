A prisión el hombre detenido por matar a tiros a un joven sueco en Marbella

El hombre detenido el viernes como presunto autor del asesinato a tiros de un joven sueco en Marbella ingresará hoy mismo en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha acordado la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Marbella, en funciones de guardia, dependencias en las que ha comparecido el arrestado, de 38 años y también de nacionalidad sueca, que se ha acogido a su derecho a no declarar y será investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato. De llegar a término la instrucción, será juzgado mediante un jurado popular, han informado fuentes judiciales.

Los medios suecos han identificado a la víctima como Hamza Karimi, más conocido como Hamko en la escena musical rapera del país nórdico. Las crónicas destacan cómo el fallecido, de 23 años y que había cumplido allí recientemente una condena por tentativa de homicidio, fue amigo de Einar, uno de los raperos más conocidos del país hasta que fue asesinado a tiros en su país en 2021, cuando sólo tenía 19 años, y de Mariaci, otro músico ajusticiado en 2022 a los 18 años. Estos dos crímenes están sin resolver. El diario Visegrád 24 destaca la rivalidad de los tres fallecidos con grupos de pandilleros del sur de Estocolmo que, tras conocer el asesinato de Hamko en Puerto Banús celebraron el crimen con fuegos artificiales en las calles de la capital sueca. La investigación de la Policía Nacional intentará determinar la conexión entre la víctima y el crimen organizado y el motivo del ataque mortal.

Grabación del ataque

El ataque fue grabado por una cámara de seguridad situada en la avenida José Banús. Las imágenes recogen como el asesino cruza la calzada para acercarse a la víctima mientras esta habla por teléfono en la zona de terraza de un restaurante. El vídeo marca las 14.31 horas cuando, tras rodear un coche estacionado para elevar el factor sorpresa, el tirador comienza a disparar prácticamente en el momento en que Hamko es consciente del ataque. El rapero se tira al suelo y comienza a rodar sobre sí mismo entre las mesas para intentar evitar las balas, pero finalmente se aprecia cómo entra herido en el local.

El tirador, que volvió sobre sus pasos para subirse a un coche y huir, fue detenido poco después por la policía, que también recuperó el arma utilizada. Aunque el joven sueco fue evacuado con vida al Hospital Costal del Sol, donde finalmente falleció por las lesiones sufridas en el abdomen y una pierna.