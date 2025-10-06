Fiestas en Marbella: los vecinos de Miraflores celebran sus fiestas el fin de semana

Los vecinos de Pilar-Miraflores, uno de los barrios más populares de Marbella, celebrarán el fin de semana sus fiestas, un evento que cuenta con más de 40 años de historia.

Los festejos comenzarán el jueves con el alumbrado y la coronación de las reinas y damas; y la designación del Rey y Reina Popular, además del pregón, que lo pronunciará la vecina Karina Parra, muy vinculada a las fiestas de Marbella.

Las academias de baile y las actuaciones musicales serán las protagonistas de la jornada siguiente; mientras que el sábado se celebrará la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, que culminará con una paella popular, atracciones para los menores y las actuaciones de academias de baile y dos pinchadiscos.

Los vecinos cerrarán las fiestas el domingo con una chocolatada con churros, una fiesta de espuma para los menores y la misa y procesión de la Virgen del Pilar, que se celebrará en la tarde de la jornada de clausura.

«Las fiestas contarán también con un concurso en el que las madres tendrán que desafiarse y responder preguntas», avanza la asociación de los vecinos del barrio.

Agenda

La agenda continuará el viernes día 10 con las academias de baile y la actuación de un dúo y el sábado 11 “habrá una ofrenda floral a la Virgen en la capilla, de 10.00 a 14.00 horas, una paella popular a mediodía, la participación de Mimosín para los más pequeños, actuaciones de academias y la Noche Joven con dos DJ”.

Ya el día 12 de octubre “los asistentes podrán degustar chocolate con churros por la mañana, mimo para los más pequeños, la recuperación de la fiesta de la espuma, y culminará la festividad con la Misa y la Procesión de la Virgen del Pilar por la tarde”, ha finalizado.