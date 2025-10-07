Anuncian en Marbella 270 viviendas protegidas en el distrito de Las Chapas

El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer la construcción de 270 viviendas protegidas en un desarrollo urbanístico ubicado entre Hacienda Cortés y Camino de Los Pescadores, en el distrito de Las Chapas.

El Consistorio aseguró que ha aprobado en Junta de Gobierno Local la declaración para construir este tipo de inmuebles en suelo rústico.

Las viviendas ocuparán el 80 por ciento de un ámbito de actuación de unos 62.200 metros cuadrados de superficie.

El proyecto contempla una reserva de unos 12.700 metros cuadrados de superficie para sistemas generales, lo que incluirá 9.000 metros para equipamientos públicos y cerca de 3.000 para conexiones viarias.

Las infraestructuras viarias permitirán mejorar la conexión entre las zonas residenciales de Río Real y Bello Horizonte, el polígono industrial La Ermita y el centro comercial La Cañada.

Los promotores disponen de un año de plazo para presentar el proyecto completo, que avanzará en paralelo a la tramitación del plan urbanístico que impulsa el Ayuntamiento para que el municipio recupere la seguridad jurídica en uno de los temas más sensibles para su economía.