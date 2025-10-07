Piden apoyo a mujeres de Marbella afectadas en el retraso de detección del cáncer

El PSOE propuso ayer diferentes medidas para que el Ayuntamiento de Marbella apoye a las mujeres del municipio afectadas por los fallos y retrasos en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

La formación planteó la creación de una comisión municipal de seguimiento para evaluar los posibles impactos de los fallos del sistema del programa en las mujeres de Marbella y San Pedro en coordinación con los centros de salud y que garantice la protección de los datos personales.

El PSOE, que anunció que llevará las propuestas al pleno de octubre, pidió también que el Consistorio cree un servicio de información y acompañamiento para las mujeres en el programa de cribado, campañas de sensibilización y la puesta en marcha de un canal que recoja las quejas y las incidencias y las eleve a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

«Desde el Ayuntamiento también hay una responsabilidad. Tenemos que ayudar a que ninguna mujer se sienta sola en este proceso. La prevención salva vidas, pero sólo si el sistema funciona», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

«No podemos permitir que las mujeres de Marbella sigan esperando semanas o, incluso, meses, para una prueba que puede salvarles la vida», agregó.

La edil reclamó también a la Junta que una auditoria del sistema para detectar las causas de los retrasos en la detección del cáncer de mama o que establezca plazos máximos de un mes para las pruebas diagnósticas.