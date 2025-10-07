La Policía Local de Marbella retira en lo que va de año 250 vehículos abandonados en la vía pública

La Policía Local de Marbella está reforzando el control de los vehículos abandonados en la vía pública, con la retirada al depósito municipal de 250 en lo que va de año, y en la ordenanza de residuos sólidos urbanos y limpieza, levantando 919 actas y donde prácticamente se ha triplicado frente a las 340 del pasado ejercicio.

El portavoz e inspector del Cuerpo municipal, Miguel Ángel Benítez, ha indicado que "estamos realizando una campaña intensa por parte de las unidades correspondientes que llevan este tipo de infracciones de la unidad administrativa" y ha resaltado que el objetivo es "mejorar la convivencia entre los ciudadanos, no realizar sanciones".

Ha concretado que la grúa ha procedido a recoger 3.332 vehículos, "siendo el principal motivo el mal estacionamiento de los mismos, en 2.737 casos".

En el caso de los residuos, ha indicado que "la causa fundamental se debe al incumplimiento del horario establecido en la ordenanza" y ha especificado que en este 2025 "estamos haciendo hincapié en estas infracciones, sobre todo en la zona de los polígonos industriales".

Asimismo, ha explicado que el pasado ejercicio se levantaron 37 actas de botellón, cantidad que ha ascendido a 68 en el presente, mientras que en el caso de expedientes a establecimientos públicos es de 169 en lo que va de año.

Por otro lado, ha incidido en el hecho de que en lo que va de año se han tramitado 365 denuncias sobre vehículos de movilidad personal, patinetes y bicicletas, por circular fuera de los espacios permitidos. El pasado año fueron 186, "ya que se ha incrementado notablemente la vigilancia por parte de la Policía Local", ha apostillado el portavoz.