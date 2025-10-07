Tres licitadores concurren al proyecto del intercambiador de San Pedro Alcántara

Tres licitadores, dos firmas y una Unión Temporal de Empresas (UTE), concurren para hacerse con la redacción del proyecto para construir el intercambiador de transportes que impulsa la Junta de Andalucía en San Pedro Alcántara.

Una de las empresas que aspira a hacerse con las actuaciones, según la documentación del expediente de contratación, es Huete Arquitectos, que ha ejecutado diferentes proyectos en el municipio impulsados por el Ayuntamiento de Marbella. Las otras dos son Idic Consulting Ibergroup SL; y la UTE ASA Arquitectos SLP Pablo Millán Millán, Arquitecto.

La licitación cuenta con un presupuesto de unos 50.700 euros y el adjudicatario dispondrá de cuatro meses para redactar el proyecto y entregarlo a la Junta.

El Gobierno autonómico avanza así en un proyecto clave para la movilidad en San Pedro Alcántara y en el resto del municipio, uno de los principales problemas de Marbella, especialmente los meses de verano con el incremento de la población y la llegada de turistas; y la falta de conexión por vía férrea con Fuengirola y Málaga.

La Junta licitó a mediados de 2025 la redacción de un proyecto cuya inversión rondará los 1,7 millones de euros y con el que dotar a San Pedro de un intercambiador de transportes que contará con seis dársenas cubiertas y que estará comunicado con la autovía A-7 y la carretera A-397, que conecta Marbella con Ronda.

El equipamiento se ubicará en una parcela ubicada en el acceso oriental de la localidad de unos 8.000 metros cuadrados de superficie y conocida popularmente como El Cielo de San Pedro Alcántara.

Además de las dársenas, el intercambiador dispondrá de dos plazas de estacionamiento para los autobuses de no salida inmediata; y un edificio central que estará dotado con mostradores de venta de billetes y de información; un espacio de espera para los viajeros; aseos; cuarto de limpieza; y almacén.

La Junta calcula que, por el intercambiador, pasarán más de cien expediciones al día en las jornadas laborales y que la cifra aumente durante los meses de verano con la llegada de viajeros.

El proyecto servirá para aunar en un mismo edificio las paradas del servicio de transporte que se encuentran distribuidas en tres avenidas de la localidad.

Las paradas de los autobuses de San Pedro, una localidad que aúna a unos 36.000 vecinos -lo que equivale a la cuarta parte de la población total de Marbella-, tampoco reúnen las condiciones para garantizar un buen servicio.