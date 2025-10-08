Medio Ambiente
Adquieren 45 vehículos sostenibles de recogida de residuos en la Costa del Sol
Los utilizará la empresa que presta el servicio que gestiona la Mancomunidad de Municipios
La empresa concesionaria del servicio que gestiona la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol de recogida selectiva del papel y el cartón ha adquirido 45 vehículos sostenibles para desarrollar su función.
La mayor parte de los camiones cuenta con la etiqueta ECO, al utilizar motorizaciones con tecnología diesel y gas licuado de petróleo, combustible que emite menos dióxido de carbono a la atmósfera; y cinco híbridos-enchufables, por lo que cuentan con el sello CERO y tienen una baja emisión de ruido.
Entre los vehículos ECO figuran los camiones recolectores, los de mantenimiento, los lava-contenedores y los de modalidad puerta a puerta y las furgonetas con equipos hidrolimpiador.
Todos los vehículos que ha adquirido la concesionaria incorporan también un sistema de gestión, control y navegación de rutas, lo que mejora la eficiencia del servicio y reduce el impacto ambiental.
«Tan importante como recoger los residuos que generamos es cómo hacemos esa recogida. Queremos generar un impacto lo menor posible en esta tarea. Con esta flota, damos un paso firme hacia un modelo de gestión de residuos más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente para las comunidades a las que servimos», señala el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Manuel Cardeña.
El ente supramunicipal estima que los vecinos de la Costa del Sol generarán de media 21.000 toneladas de envases ligeros y 10.000 de papel y cartón cada año.
