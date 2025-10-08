Okupación
Anuncian el «inminente» desalojo en Marbella de los ‘okupas’ de Puerto Rico
El portavoz municipal, Félix Romero, anunció ayer que el desalojo de los integrantes que ocupan al margen de la ley la popular zona de Puerto Rico Bajo, utilizada hasta hace unos por los vecinos para celebrar el Día del Tostón, será «inminente».
El Ayuntamiento procederá a expulsar a los inquilinos, integrantes de un colectivo medioambientalista que se encuentren en la zona desde 2021, después de agotar los trámites administrativos y requerimientos para lograr una desocupación sin violencia.
«Todos los trámites que nos llevaban al lanzamiento se han agotado. Ese lanzamiento lo podemos hacer en cualquier momento», señaló Romero.
El Ayuntamiento confía en que los vecinos puedan celebrar en el recinto forestal la próxima edición del Tostón. «No debería haber ningún obstáculo para esa fecha», apuntó el portavoz municipal.
El Ayuntamiento pagó cerca de 380.000 euros para hacerse con la zona forestal de Puerto Rico Bajo, de unos 30.000 metros cuadrados de superficie, y sumarla a dos parcelas anexas de grandes dimensiones para crear un parque periurbano.
