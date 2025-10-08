CCOO pide un pacto a tres bandas para costear un ERTE en el hotel Senator de Marbella

CCOO propone a la propietaria del inmueble del hotel Senator de Marbella y a la actual y futura explotadoras del negocio, los grupos Hoteles Playa y Meliá, respectivamente, que negocien un acuerdo con el que mantener, a través de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a la totalidad de la plantilla, de unos 90 empleados, el tiempo que se prolonguen unas reformas de mejora del establecimiento y que obligarán a cerrar el local, de cuatro estrellas de categoría.

El acuerdo pasaría por que las dos firmas hoteleras y la propietaria del edificio se repartan el coste de mantener a la totalidad de la plantilla, de unos 1,7 millones de euros, durante el tiempo en que se prolonguen las obras del establecimiento y evitar así los despidos masivos que plantea Hoteles Playa a través de un ERE que entraría en vigor el 9 de noviembre.

El grupo explotador tiene previsto desentenderse de la gestión del hotel a partir del 31 de octubre, cuando venza el contrato de arrendamiento del establecimiento, símbolo de los años de corrupción del GIL y de uno de los periodos más oscuros de la historia de Marbella. Tras las reformas, cuya conclusión está prevista en 2027, Meliá gestionará el local.

"Mantener la plantilla, sí o sí"

«CCOO quiere mantener la plantilla, sí o sí. Tenemos claro que no firmaremos ningún ERE. Hay 90 personas y sus familias vinculadas a ese hotel», señaló ayer el secretario general de la sección de Servicios del sindicato, Antonio Cabello.

CCOO entiende que, más allá de que Meliá asuma su explotación, la actividad del hotel continuará cuando concluyan las reformas de mejora y el establecimiento reabra sus puertas, por lo que rechaza la aplicación de un ERE.

El sindicato planteó su propuesta en la primera reunión que las partes que mantienen el conflicto laboral celebraron ayer en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA), que concluyó sin acuerdo ante la ausencia del grupo Meliá.

A pesar de la incomparecencia del grupo hotelero, el sindicato mostró su satisfacción con el desarrollo del encuentro, ya que la propietaria del inmueble que alberga el hotel y el grupo Hoteles Playa se comprometieron a intentar convencer a Meliá para que se sume a las conversaciones con las que encontrar una solución al futuro de los empleados.

«Ha faltado una parte importante. Pero las otras dos partes han señalado que hablarán con Meliá para que se siente a la mesa», señaló Cabello.

Los empleados se manifestarán mañana ante las puertas del hotel para defender su puestos de trabajo.