Turismo
Mejoran la eficiencia energética el Palacio de Congresos de Marbella
Las obras cuentan con un presupuesto de cerca de 2,3 millones de euros, que proceden de la UE
El Ayuntamiento de Marbella anunció el inicio de unas obras con las que mejorar la eficiencia energética del Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, modernizarlo y mejorar su accesibilidad.
Las actuaciones se centran en la actualidad en ejecutar unos trabajos de impermeabilización de la cubierta del edificio.
Las obras cuentan con un presupuesto de cerca de 2,3 millones de euros, que proceden de la U.E, cifra a la que el Ayuntamiento sumará 500.000 euros para pagar la domotización del recinto.
Tras la reforma, el Palacio de Congresos contará con una placa única de 4.000 metros cuadrados que envolverá el recinto y sobre la cual se instalarán placas solares para lograr que el inmueble sea sostenible.
También se cambiarán las luminarias y la climatización del edificio, que contará con unos conductos que recogerán el agua de la lluvia para almacenarla y utilizarla en el riego de los jardines anexos.
«El Palacio de Congresos seguirá funcionando durante las obras, lo que hará que la reforma sea complicada», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
