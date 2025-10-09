Mil menores sin deporte en San Pedro Alcántara por el cierre de un polideportivo

Más de mil menores de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía se han visto privados de practicar deporte después de que el Ayuntamiento de Marbella derribara un polideportivo ubicado entre ambas localidades, según denunció ayer Opción Sampedreña.

La intención del Ayuntamiento era demoler las instalaciones deportivas para construir una infraestructura más moderna, pero el proyecto acumula años de retraso ante la falta de fondos municipales para impulsarlo.

«Después de años de promesas, seguimos sin ver avances. Se dijo que (las nuevas instalaciones) se harían en 2021, en 2022, en 2023, en 2024 y seguimos igual. El proyecto se ha convertido en un símbolo del abandono institucional», señaló el concejal de la formación sampedreña, Manuel Osorio.

El edil aseguró que el equipo de Gobierno «vive de la propaganda, no de la gestión». «Durante tres años, desaparece y en el último año intenta maquillar su falta de trabajo con anuncios y obras a medias», agregó el edil, que pidió a los vecinos de San Pedro Alcántara «que no se dejen engañar».

La presidenta de OSP, Mabel Domínguez, aseguró que «si Ángeles Muñoz repite (como alcaldesa de Marbella el próximo mandato) volverá a abandonar a San Pedro y Nueva Andalucía».

«Pedimos a los vecinos del municipio que no se vuelvan a dejar engañar. OSP representa una alternativa seria, cercana y capaz de gestionar con responsabilidad los recursos del municipio», señaló la presidenta de la formación sampedreña.