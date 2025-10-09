El Tostón volverá a Puerto Rico Bajo en Marbella tras el desalojo de sus ‘okupas’

La próxima edición del Día del Tostón, para la que quedan unas tres semanas, volverá, tras años, a celebrarse en la finca Puerto Rico Bajo.

El desalojo ayer de los integrantes de un colectivo medioambientalista que ocupaban la finca de forma ilegal desde 2021 permitirá a los vecinos de Marbella festejar, el 1 de noviembre, uno de los eventos más señalados del otoño en uno de los recintos forestales más populares del municipio.

La intervención se inició a primera hora de la mañana tras personarse en la finca agentes de la Policía Local, autoridades judiciales y miembros de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y del servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, según informó la emisora local de Onda Cero.

Tras el desahucio de los integrantes del colectivo ambientalista, operarios de la Delegación de Limpieza retiraron mobiliario que los ocupantes ilegales tenían distribuido por la finca, como sillas, mesas, alfombras, sofás o cojines. Los operarios tienen previsto continuar hoy con las actuaciones para despejar la finca.

El desalojó se produjo un día después de que el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, anunciara que la intervención era «inminente» una vez que el Ayuntamiento había agotado los trámites administrativos y los requerimientos para lograr un desalojo pacífico y de contar con el permiso de la autoridad judicial.

«Todos los trámites que nos llevaban al lanzamiento se han agotado. Por lo tanto, no debería haber ningún obstáculo» para que los vecinos puedan celebrar el próximo Tostón en Puerto Rico Bajo, señaló el portavoz municipal en su intervención.

Un gran parque periurbano

El Consistorio cuenta con un proyecto a través del cual crear un parque forestal periurbano de unos 400.000 metros cuadrados de superficie en la zona norte de Marbella.

El recinto saldría de la agregación de la finca Puerto Rico Bajo, de unos 30.000 metros cuadrados de superficie y por la cual el Ayuntamiento pagó 380.000 euros para hacerse con ella a través de una expropiación; la parcela de Puerto Rico Alto, de unos 340.000 metros cuadrados de extensión y cuyo coste para las arcas municipales rondó los tres millones de euros en 2021; y una parcela adyacente de 20.000 metros cuadrados que ya era propiedad municipal.

La presencia de los ocupantes ilegales en Puerto Rico Bajo durante los últimos cuatro años ha obligado al Ayuntamiento a postergar el proyecto.