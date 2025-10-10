La carrera contra el cáncer en Marbella se disputará el 16 de noviembre

La carrera contra el cáncer de mama que organiza cada año en Marbella la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se disputará el 16 de noviembre.

El precio para participar en la popularmente conocida como ‘Marea Rosa’ será de 12 euros, una cuantía que la AECC destinará a los programas de ayuda y atención que presta la sede local de Marbella a las mujeres que padecen cáncer de mama.

Los participantes que apoyen la causa contarán con una camiseta conmemorativa de la carrera que los voluntarios de la AECC entregarán en la sede y contarán con un seguro de accidente en el recorrido.

La jornada, que se desarrollará bajo el lema ‘Nos lo tomamos a pecho’, comenzará a las 11.00 horas frente a la sede de la AECC, donde los participantes podrán realizar un calentamiento que impartirá un entrenador personal.

La salida será a las 12.00 horas y terminará con un final de fiesta que se celebrará en un emplazamiento aún por determinar, ya que el Palacio Congresos, que albergaba el evento, está en obras.

«’La Marea Rosa’ es una carrera familiar y festiva cuyo objetivo es mostrar el apoyo a aquellas personas que padecen el cáncer de mama y concienciar a la sociedad, a través de la práctica del deporte, sobre la importancia de la prevención de este tumor», señala el presidente de la AECC en Marbella, Santiago Gómez- Villares.

La AECC confía en superar la cifra de los 3.000 participantes que tomaron la salida en la edición de 2024.