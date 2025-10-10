Trabajadores del hotel Senator de Marbella: «No firmaremos el expediente que deja a 90 empleados en la calle»

«Ni permitiremos ni firmaremos un expediente (de regulación de empleo, ERE) para que 90 profesionales estén en la calle el 8 de noviembre».

La totalidad de los empleados del hotel Senator, de cuatro estrellas de categoría, se manifestaron ayer frente el establecimiento hotelero para exigir al grupo Hoteles Playa, que explota el negocio, que retire los despidos masivos que propone ante el cierre de la actividad, prevista para el 31 de octubre, y que plantee un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta la reapertura del local, prevista para 2027.

«No permitiremos el ERE. Si tenemos que ir a la Justicia, iremos», agregó el presidente del Comité de Empresa del hotel, David Casado, durante una protesta en la que los empleados mostraron una pancarta de grandes dimensiones con el mensaje ‘Senator Marbella Hotel deja en la calle a 90 trabajadores. No al ERE’.

El grupo Hoteles Playa dejará la gestión del hotel en tres semanas, cuando venza el contrato de alquiler de un inmueble que es un de lo símbolos más representativos de los años de saqueo del GIL y de una de las épocas más oscuras de la historia de Marbella. A partir de noviembre, el hotel cerrará para someterse a unas reformas y retomará la actividad en 2027, bajo la gestión del grupo Meliá.

Los empleados y CCOO entienden que, debido a que el establecimiento recuperará la actividad tras las obras, el ERE sería ilegal.

«El ERE no es del todo legal. El hotel continuará en un futuro con otra cadena. Sólo habrá un paréntesis por unas obras. Hoy (por ayer) el cien por cien de los trabajadores están en huelga reivindicando sus puestos de trabajo, como no puede ser de otra manera. Ni Hoteles Playa, ni Meliá ni la propiedad del edificio que alberga el hotel quieren hacerse cargo de los trabajadores», agregó Casado.

Los trabajadores reconocen que el hotel, con más de 20 años de actividad, necesita una reforma para mantener la competitividad, pero piden «que no se haga a su costa».

Los empleados prevén declararse en huelga cada jueves de octubre y el 6 de noviembre, mientras Hoteles Playa mantenga el ERE. Los despidos masivos entrarían en vigor el 8 de noviembre.

CCOO propone que la propiedad del edificio y los grupos Hoteles Playa y Meliá se distribuyan el coste de mantener a los empleados durante el tiempo que duren las obras, una cifra que el sindicato cifra en cerca de 1,7 millones de euros.

Los empleados temen que Hoteles Playa no retire el ERE, si la propiedad del inmueble y Meliá no acceden a asumir parte del coste.