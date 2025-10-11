Fuerte incremento en Marbella de los casos de alteración de la convivencia

Los casos relacionados con la alteración de la convivencia entre los ciudadanos de Marbella y San Pedro Alcántara han experimentado un importante incremento en el transcurso del año.

En uno de los destinos turísticos más reclamados del mundo, y al que buena parte de sus visitantes acude para desconectar de la rutina diaria y encontrar sosiego, las actas levantadas por la Policía Local relacionadas con el consumo de alcohol en espacios públicos, el depósito de la basura y los residuos o la circulación de vehículos de movilidad personal por espacios vedados se han duplicado o triplicado en el transcurso del año en comparación con todo 2024, según los datos del Ayuntamiento.

El incremento más destacado de actas policiales está relacionado con aquellas que los agentes incoaron sobre la ordenanza de residuos sólidos urbanos.

Según la información del Consistorio, la Policía Local levantó entre enero y la primera semana de octubre 919 actas frente a las 340 suscritas durante 2024.

La principal causa del incremento de las actas se debe al incumplimiento del horario establecido para el depósito de la basura y los residuos.

«En 2025, estamos haciendo hincapié en estas infracciones, sobre todo en la zona de los polígonos industriales» del municipio, señala el portavoz de la Policía Local, Miguel Ángel Benítez.

Las actas sobre el consumo de alcohol en espacios públicos o el uso indebido de patinetes y bicicletas también han aumentado en el transcurso de 2025.

Según el Ayuntamiento, la Policía Local levantó 68 actas en los nueve primeros meses del año y la primera semana de octubre por casos de ‘botellón’, lo que contrasta con las 37 del año pasado; mientras que, en el transcurso de 2025, incoó 365 denuncias a usuarios de vehículos de movilidad personal, frente a las 186 de 2024.

3.330 vehículos retirados

La grúa ha retirado de las calles y plazas de Marbella y San Pedro Alcántara más de 3.330 vehículos en el transcurso del año, de los que cerca de 2.740 se debieron a que se encontraban mal estacionados, según el Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que las dificultades para encontrar un aparcamiento en la calle y así evitar los precios desbocados de los estacionamientos de gestión privada, además de un transporte público gratuito pero ineficiente, es uno de los principales problemas de la movilidad en el municipio.

«El objetivo es mejorar la convivencia entre los ciudadanos, no realizar sanciones», señala el portavoz de la Policía Local.