El PSOE de Marbella pide más apoyo municipal para las personas sordas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, reclamó ayer al Ayuntamiento que apoye a la Asociación de Personas Sordas del municipio (ASMSP), un colectivo del que destacó su aportación "esencial" en la implementación de las nuevas normativas sobre accesibilidad comunicativa.

La portavoz socialista aseguró que la subvención que el Ayuntamiento otorga cada año a la asociación resulta insuficiente para cubrir las nuevas normativas con las que mejorar la inclusión social del colectivo, como la provisión de intérpretes de lenguas de signos en atención presencial, telefónica y electrónica; la instalación de bucles magnéticos y sistemas visuales de aviso en espacios públicos; o la formación del personal público en comunicación accesible.

"El PSOE propone que el Ayuntamiento reconozca institucionalmente la labor de la ASMSP como agente clave en la implementación de las medidas contempladas en la normativa vigente e incremente la subvención anual de forma proporcional a las nuevas exigencias", señaló la portavoz de la formación socialista.

"Esta iniciativa responde al firma compromiso del PSOE con la inclusión real y efectiva de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en todos los ámbitos de la vida pública y privada", señaló la edil.

La ASMSP, fundada en 2006, vela por el bienestar de las personas sordas y sordociegas y promociona las buenas prácticas en sectores clave de la sociedad, como la educación o la sanidad.