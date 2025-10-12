Marbella ofrece 800.000 euros en ayudas a colectivos sanitarios y educativos

El Ayuntamiento de Marbella ha otorgado cerca de 800.000 euros en subvenciones a asociaciones y fundaciones que desarrollan proyectos de atención social, sanitaria y educativa en el municipio.

Los fondos se destinarán a sufragar gastos corrientes y programas específicos de entidades que presentan servicios esenciales en materia de inclusión, salud mental, discapacidad, asistencia a mayores y respaldo a personas en riesgo de exclusión.

Entre las asociaciones beneficiarias figuran Marbella Voluntaria, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, la Fundación Cudeca, Afesol Salud Mental Costa del Sol, la Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, la Fundación Global Gift y Cruz Roja.

«Las subvenciones reflejan la firme voluntad del equipo de Gobierno de fortalecer la red social del municipio y colaborar de forma estrecha con las organizaciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos», señala el portavoz municipal, Félix Romero.

El Gobierno local ha autorizado también nuevas rutas de transporte escolar para el curso 2025-2026 para que den servicio a unos 20 centros educativos.