Adolescentes de Marbella participan en un programa junior de UNICEF

Ocho adolescentes que forman parte del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Marbella participan en la primera edición del programa UNICEF Lab Junior, una iniciativa puesta en marcha por la entidad en España para fomentar la implicación activa del colectivo en la creación de soluciones innovadoras ante los desafíos que afectan a su generación.

La iniciativa, que se desarrolla en formato telemático, reúne a jóvenes de distintos puntos de España con el propósito de fortalecer su liderazgo, creatividad y sentido de compromiso social.

En la edición inaugural, el proyecto se centra en la salud mental en la adolescencia, analizada desde la perspectiva del bienestar emocional, la prevención y la construcción de entornos saludables y solidarios.