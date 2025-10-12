Un narco buscado en Reino Unido se delata en Marbella consultando su banco online

Un británico ha sido detenido en Marbella por la Policía Nacional por petición de Reino Unido, cuyas autoridades lo reclamaban por delitos de tráfico de drogas y secuestro. El arrestado es Andrew Doran, de 41 años y de cuyo alto interés policial informó La Opinión 15 días antes de su arresto en la Costa del Sol, uno de los refugios preferidos por los prófugos ingleses. La Agencia Nacional contra el Crimen (ANC) atribuye a Doran un papel relevante en un grupo dedicado a introducir grandes cantidades de cocaína en su país, aunque la investigación situaba su lugar de residencia en la provincia de Málaga desde hace varios años. La propia agencia ha revelado ahora que el rastro digital que el fugitivo dejó al acceder a la cuenta de un banco online ha sido determinante para ubicarlo en Marbella. Concretamente, en la zona de Nueva Andalucía, donde los agentes del grupo de Relaciones Internacionales de la Udyco-Costa del Sol lo detuvieron el 8 de julio, si bien no fue hasta el pasado 1 de octubre cuando culminó el proceso de extradición entre ambos países. Dos días después, el 3 de este mismo mes, Doran compareció ante un Tribunal de Newcastle acusado de cuatro delitos relacionados con la importación y suministro de drogas de clase A en el noreste de Inglaterra y otro de planear el secuestro de una persona. Los magistrados de dicho tribunal ordenaron su ingreso en prisión preventiva hasta que se celebre una nueva comparecencia a finales de este mes.

Presión para dos fugitivos

La detención de Doran ha servido para impulsar la búsqueda de otros dos hombres investigados por sendas causas separadas pero vinculadas a la anterior. Son Thomas Michael Dunwoodie, de 56 años, y Paul Anthony Elsley, de 57, ambos investigados por el suministro de cocaína en la misma zona que Doran. Ambos fueron arrestados en 2020, pero abandonaron el Reino Unido en 2022 antes de ser acusados formalmente. No se ha sabido nada de ellos desde entonces.

Los investigadores estiman que estos tres hombres están involucrados en el contrabando de 325 kilos de cocaína y en el movimiento de más de 8 millones de libras esterlinas en efectivo para su distribución.