La Policía Local de Marbella interpone 190 denuncias a VTC durante 2025

La Policía Local de Marbella ha interpuesto 190 denuncias contra Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) entre enero y septiembre de 2025. Las multas se produjeron en las cerca de 570 inspecciones que realizaron los agentes locales contra este tipo de vehículos, cada vez más frecuentes en un municipio eminentemente turístico como Marbella.

El municipio, Málaga capital y Granada son las únicas localidades de Andalucía cuya Policía Local gestiona todo el proceso de tramitación de este tipo de sanciones gracias a un convenio con el Gobierno autonómico. Los agentes locales de estos municipios pueden también, debido al acuerdo con la Junta, inmovilizar a los vehículos VTC que incurran en incumplimientos graves.

El número de inspecciones que la Policía Local de Marbella interpuso en los primeros nueve meses del año lleva al sector local del taxi a pedir que «se subsanen aspectos poco a poco para que el futuro sea aún mejor, aunque en estemos momentos estamos en vanguardia», señala el presidente de Taxisol, José Antonio Cea.

La Policía Local de Marbella cuenta con una unidad específica de transporte orientada a luchar contra el intrusismo y la competencia desleal en uno de los sectores clave del turismo local, la principal actividad económica del municipio.

Al frente de la unidad se encuentra un inspector, un subinspector y un oficial, que cuentan con varios agentes a su cargo.

La unidad realiza campañas durante todo el año para vigilar la actividad de los VTC. También inspecciona a los propios profesionales del taxi de Marbella para velar por que cumplan la ordenanza municipal, que recoge aspectos como normas de vestimenta o de atención; o para comprobar su documentación.

El sector del taxi en Marbella busca ahora añadir más paradas para prestar servicio o está poniendo en marcha aplicaciones para desarrollar su labor, señala Cea, que asumió el cargo de presidente de los profesionales del taxi en la localidad hace cinco meses.

«Estamos muy satisfechos con nuestro trabajo y esperamos que el pueblo de Marbella también lo éste», agrega. Taxisol, fundada en 1992, es la principal asociación del sector del taxi de Marbella, al contar con 320 profesionales de los 347 que prestan servicio en el municipio.La Policía Local realizo más de 850 controles a vehículos VTC en Marbella en el transcurso de 2024, lo que supuso un incremento del 43 por ciento respecto a las inspecciones de 2023.