Nuevo tiroteo en Marbella: un herido leve y el presunto autor detenido

Un nuevo incidente con arma de fuego en Marbella se ha saldado con un herido leve y un detenido, según ha confirmado este lunes la Policía Nacional. La víctima es varón de unos 38 años y el presunto agresor un joven de 25 que ya se encuentra bajo custodia policial. Los investigadores trabajan para determinar el trasfondo del ataque, que se ha producido en torno a las 5.00 horas de la madrugada en una zona residencial próxima al Palacio de Congresos de Marbella. Al parecer, la víctima ha sido tiroteada cuando accedía a una vivienda, pero ha conseguido esquivar las balas y sólo ha sido alcanzada por una esquirla. El presunto autor huyó en un vehículo, pero ha sido detenido en Algeciras.

Segundo incidente en 10 días

Los hechos se han conocido apenas diez días después de otro incidente que acabó con la vida de un joven de 23 años que fue tiroteado en la terraza de un establecimiento de Puerto Banús. Aunque fue trasladado con vida al hospital, la víctima murió como consecuencia de las heridas sufridas en el abdomen y en una pierna. El fallecido fue identificado como Hamza Karimi, más conocido como Hamko en la escena musical rapera del país nórdico. Una cámara de seguridad colocada en la vía pública grabó el ataque, que se produjo cuando la víctima hablaba por teléfono. El tirador fue detenido poco después por la Policía Nacional, que también recuperó el arma utilizada en el crimen, y ya se encuentra en prisión.