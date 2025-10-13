Paco Álvarez ya tiene una plaza con su nombre en San Pedro

Paco Álvarez, uno de los fundadores de la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara, ya cuenta con una plaza en su recuerdo en la localidad.

El emplazamiento en memoria de un vecino que dejó una huella imborrable en el municipio y que se caracterizó por su constancia y amor por sus raíces se encuentra junto al Mercado Municipal de San Pedro y a la sede de la entidad cultural que él contribuyó a promover.

«Mi abuelo fue un hombre de luz, de alegría, entregado a su familia, a su gente, a su negocio y, durante más de 40 años, a la peña flamenca, que también fue parte de su corazón», señaló Francisco Javier, nieto de Paco Álvarez, durante el acto de reconocimiento al vecino sampedreño.

«Su recuerdo se queda ya para siempre en esta calle como símbolo de todo lo que dio y compartió con los demás», agregó.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, señaló que el reconocimiento a Paco Álvarez es un acto «justo y merecido a una persona que se dedicó al flamenco, arte que consideraba una herencia que debía transmitirse y cuidarse».

«Queremos que esta iniciativa sirva para convertir este lugar en un espacio en el que se perciba el legado de Paco», agregó.

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, calificó el acto como «un merecido homenaje a una figura clave en San Pedro en la defensa de su cultura y tradiciones».

El PSOE impulsó la propuesta en una sesión plenaria que la Corporación local celebró en 2022 y el Ayuntamiento materializó la propuesta el pasado fin de semana.