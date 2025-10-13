Los recuerdos entre escombros del Estadio Lorenzo Cuevas

La demolición, ya culminada, del Estadio Antonio Lorenzo Cuevas para dejar espacio a una infraestructura deportiva más moderna se lleva entre sus cascotes y escombros algunas de las páginas deportivas y culturales más memorables que ha conocido el Marbella los últimos 50 años.

En su campo de fútbol, el equipo local, que ha contado con diferentes denominaciones, ha celebrado ascensos de categoría -también ha sufrido algún descenso- y disputado sus partidos como anfitrión durante las cuatro temporadas, a mediados de los años 90 del siglo XX, en las que, bajo el nombre de Atlético Marbella, estuvo en Segunda División, el principal hito que la entidad ‘blanquilla’ ha logrado hasta el momento.

Por el terreno de juego han pasado además algunos de los mejores equipos de España, como el Barça; el Real Madrid, que disputó dos partidos amistosos contra el Atlético Marbella con goles de Hugo Sánchez en ambos encuentros o Juanito; o el Atlético de Madrid, que jugó un torneo amistoso y un partido de Copa del Rey contra el equipo local. También el Borussia de Dortmund, uno de los mejores equipos de la liga alemana, disputó un amistoso.

El estadio contaba con una pista de atletismo y unos fosos que, aunque no estaban homologados, vieron correr al oro olímpico en los Juegos de Barcelona de 1992, Fermín Cacho; Ana Peleteiro, ganadora del bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2020; el dos veces campeón del mundo en salto de longitud y dos veces plata en unos Juegos Olímpicos, Mike Powell; o Hicham El Guerrouj, oro en 1.500 y 5.000 metros en la misma cita olímpica.

El Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, inaugurado en 1975, también fue el escenario en el que ofrecieron conciertos algunos de los artistas inolvidables de la música internacional, como Michael Jackson, durante una gira que en 1985 le trajo a España; Queen, que ofreció en Marbella su última actuación en el país y uno de los últimos su historia; Tina Turner; Dire Streits; o Prince, que actuó en el verano de 1990.

Un deportista de élite

El Estadio Municipal, que el Ayuntamiento tuvo que clausurar de urgencia en la primavera de 2021 ante el riesgo de derrumbe, llevaba desde 2019 el nombre del futbolista Antonio Lorenzo Cuevas, considerado como el primer deportista de élite de la historia de Marbella.

Lorenzo Cuevas defendió los colores del Club Deportivo Málaga, equipo del fue capitán; y del conjunto local.

Inició su carrera futbolística con 17 años, cuando un capitán de la Guardia Civil recomendó al C.D Málaga que lo fichara. Lorenzo Cuevas pasó a engrosar las filas del filial del equipo malagueño y dio el salto al primer equipo de la mano de Helenio Herrera.

El Atlético de Madrid intentó ficharlo en 1955, pero el deportista marbellí rechazó la oferta, como años más tarde haría con propuestas del Barça, el Granada y el Murcia.

Tras abandonar el C.D Málaga, se convirtió en jugador y entrenador del Marbella y colgó las botas en 1966.

Retirado del mundo del balompié, contribuyó, como concejal de Deportes del Ayuntamiento, a que Marbella contara con el estadio de fútbol que, años después, llevaría su nombre.

Antes de iniciar su carrera como futbolista, Lorenzo Cuevas se proclamó, con 15 años, campeón de Andalucía en salto de pértiga, tiro de jabalina, lanzamiento de disco y de 400 metros lisos.