Bienestar animal
El Ayuntamiento de Marbella dona 100.000 euros a favor de la Triple A
El Ayuntamiento de Marbella dotará a la Triple A con una ayuda de 100.000 euros tras la renovación del convenio anual entre las dos entidades.
La asociación vela en la actualidad de unos 300 gatos y 200 perros que requieren de manutención y tratamiento veterinario, con el coste que estos servicios conllevan.
El colectivo animalista organiza eventos para captar fondos con los que financiar el cuidado a las mascotas y colabora con entidades internacionales en países como Suecia, Alemania o Finlandia para fomentar una adopción responsable.
Cuenta también con voluntarios que ayudan en el bienestar de los animales que la Triple A cuida en la protectora, ubicada en la carretera que conecta Marbella y Ojén y cuya superficie ronda los 2.000 metros cuadrados.
«Nuestro trabajo es constante. Recibimos animales en condiciones muy difíciles, los cuidamos y los preparamos para ser adoptados, incluso fuera de España», señala la presidenta del colectivo, Bettina Pietsch, que ha suscrito la renovación del convenio entre el Ayuntamiento y la Triple A con la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
