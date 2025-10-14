El mítico hotel Incosol reabrirá en Marbella tras trece años cerrado con un nuevo enfoque

El hotel Incosol, uno de los más icónicos de la Costa del Sol, recuperará su actividad tras permanecer cerca de trece años cerrado al público y dejar en la calle a cerca de 140 trabajadores. Lo hará como un establecimiento de cinco estrellas de categoría y especializado en los servicios de salud y longevidad.

El Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer la licencia a nombre de la mercantil Global Zacala S.L para reformar y ampliar un hotel que se inauguró en 1973 con la presencia del dictador Franco, fue pionero en el modelo de salud y contó con 200 habitaciones.

Incosol, que cesó su actividad en 2012 y cerró sus puertas de forma definitiva en 2013 tras una sentencia judicial, fue durante años el único hotel medicalizado del sur de Europa.

87,5 millones de inversión

La inversión para rehabilitar el establecimiento, que sucumbió a los efectos de la crisis económica mundial desatada a partir de 2008, rondará los 87,5 millones de euros, una de las cuantías más elevadas en la reforma de un local hotelero en Marbella.

Las primeras actuaciones para reabrir, aún sin fecha prevista, el hotel comenzaron con la ejecución de demoliciones parciales y la retirada de amianto.

El hotel, que ha albergado a personalidades del mundo de la realiza como Diana de Gales, el Príncipe Raniero de Mónaco; a las actrices Deborah Keer o Audrey Hepburn; Michael Jackson; o Salvador Dalí, contará con 168 habitaciones, de las que el 80 por ciento se destinarán a tratamientos médicos y programas especializados.

La parcela en la que se ubica el establecimiento, de unos 47.500 metros cuadrados de extensión, albergará una superficie sanitaria de unos 21.000 metros cuadrados; un área hotelera de más de 6.000 metros cuadrados; y 34.000 metros cuadrados de zonas libres y ajardinadas que contarán con piscinas y zonas verdes integradas.

El proyecto contempla también la conservación de la estructura original del edificio, para mantener su identidad, pero se adaptará a un diseño contemporáneo.

Los promotores presentarán en las próximas semanas en Marbella el proyecto definitivo de ejecución y, una vez licitadas, comenzarán las obras de reforma.

Presentación en Madrid

El fondo inversor liderado por Pelayo Cortina Koplowitz, Ilanga Capital, anunció a finales de 2022 la adquisición del hotel.

La firma presentó en el Real Casino de Madrid en abril de 2023 un proyecto cuya inversión rondaba los 150 millones de euros y que contemplaba un complejo hotelero de 160 unidades de alojamiento entre habitaciones, suites y apartamentos; y una zona clínica equipada con la tecnología clínica mas avanzada del momento y la contratación de personal de alta cualificación.

La reapertura del hotel, prevista para finales de este año, supondría la creación de cerca de 2.000 puestos de empleo durante el periodo de ejecución de las obras; y de 500 empleos directos y unos 750 indirectos tras su entrada en funcionamiento.

El fondo de inversión anunció también que el hotel, ubicado en la zona residencial de Río Real, ofrecería técnicas occidentales de salud y bienestar y medicina tradicional oriental.