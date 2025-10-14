San Pedro Alcántara: el viaje de Nicolás a una vida mejor

Nicolás, un joven sampedreño de 11 años, lucha desde hace un año para recuperarse de un tumor cerebral.

Tras someterse a una operación para dejar atrás el meduloblastoma, Nicolás trata de sobreponerse de los daños cerebrales y efectos colaterales de la intervención. En esta fase de la recuperación requerirá de terapias a largo plazo que recibirá en San Pedro Alcántara, un viaje a una clínica especializada de Barcelona y frecuentes visitas al Hospital Materno Infantil, en Málaga, en el que fue intervenido del tumor.

Las necesidades que requerirá Nicolás a partir de ahora conllevará un alto coste para su familia, que pide la colaboración ciudadana e institucional para recoger fondos.

La urgencia más imperiosa que necesita el joven sampedreño es disponer de un vehículo adaptado en el que poder trasladarse desde San Pedro Alcántara hasta el hospital malagueño y cuyo precio ronda los 60.000 euros.

«Tal y como nosotros lo estamos trasladando ahora no es viable. Tengo que desmontar su silla de control postural para que entre en el maletero y a Nicolás lo siento en el sillón del copiloto. Pero ahí no lleva la postura adecuada. Viaja doblado porque no controla su cuerpo. Al mínimo frenazo, se mueve», explica su padre, Damián Fernández.

«Él cuenta con una silla de control postural. Pero, en el vehículo, debería ir en su silla sentado y con sus anclajes y cinturón correspondientes. Además, al trasladarlo de su silla al coche, corro el riesgo de que el niño se me caiga. Nos hace mucha falta un coche adaptado», agrega el padre del joven sampedreño.

La familia de Nicolás cuenta con el apoyo de Rotary Club San Pedro Alcántara, que ha abierto una cuenta a través de la cual recibir fondos con los que pagar y entregar a Damián las necesidades que requiere el joven sampedreño en su recuperación. Así lo hizo, por ejemplo, el pasado fin de semana con la recaudación que obtuvo en una jornada solidaria que se celebró en la plaza de la Iglesia de San Pedro Alcántara bajo el lema ‘¡Nicolás Corazón Fuerte’! y que contó con una barra de comidas y bebidas a precios populares, actuaciones de artistas locales, castillos hinchables y juegos infantiles.

«Todo suma. Cualquier aportación es importante para mejorar la calidad de vida de Nicolás», señala Damián.