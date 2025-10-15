San Pedro Alcántara vive ya una Feria marcada por las actuaciones musicales

Los vecinos de San Pedro Alcántara viven ya de lleno la Feria y Fiestas de la localidad.

El pregón pronunciado por el artista local Juanjo Alcántara, el encendido del alumbrado y la apertura de la finca La Caridad, que alberga el recinto ferial, fueron ayer los primeros actos de un evento que se prolongará hasta el lunes y que estará marcado por las actuaciones que protagonizarán algunos de los artistas más destacados de la música española.

Melody, representante de España en el festival de Eurovisión, actuará el domingo, a las 23.00 horas, en el auditorio de la finca La Caridad para poner punto y final a la Feria de San Pedro Alcántara.

También se subirán al mismo escenario Los Rebeldes y Mojinos Escozíos, entre otros artistas.

La feria celebrará hoy el Día del Niño, que contará con precios especiales de 2,50 euros en las atracciones en general; y 3,50 en recorridos únicos.

El jueves y el sábado, los asistentes a la feria con movilidad reducida podrán contar con pulseras que se distribuirán desde el Centro de Coordinación Operativa del evento para tener prioridad en las atracciones mecánicas. Ambas jornadas, además, contarán con franjas horarias sin ruido para facilitar el disfrute de las personas con sensibilidad sensorial.

El domingo se celebrarán la misa y la procesión del Patrón San Pedro Alcántara.