Hoteles de Málaga se unen a escuelas privadas para formar a directivos

Cadenas hoteleras con presencia en Málaga, uno de los destinos turísticos internacionales más importantes, se unen a centros privados para atraer y formar a profesionales de alta cualificación que trabajarán en sus establecimientos.

El grupo Meliá Hotels Internacional, líder en España y que cuenta con más de 400 locales abiertos o en desarrollo en 40 países; y la escuela internacional de dirección hotelera Les Roches han alcanzado un acuerdo a través del cual el centro privado formará en su campus de Marbella a los profesionales que desarrollarán su trabajo en una cadena que está en plena expansión en Málaga.

Les Roches elaborará un plan de estudios para adaptar su grado en dirección hotelera internacional y sus programas de postgrado y master a la inserción laboral en el grupo Meliá Hotels.

Los alumnos del programa denominado ‘Meliá Futur Talent’ cursarán contenidos específicos de Meliá y tendrán una especialización propia. Además, realizarán sus prácticas en establecimientos de Meliá en todo el mundo y, al finalizar, su formación, trabajarán en la cadena hotelera internacional durante, al menos, tres años.

El programa lo han desarrollado de forma conjunta la cadena hotelera fundada a mediados del siglo XX en Palma de Mallorca y Les Roches, creada en el mismo periodo en Suiza y reconocida como la segunda mejor institución educativa del mundo en gestión de la recepción de huéspedes.

Melià y Les Roches, presente en más de cien países, determinarán los perfiles, las nacionalidades y los países prioritarios de los alumnos que se formarán en el programa.

«Se trata de un modelo pionero que anticipa las necesidades del mercado, garantiza un flujo constante de profesionales altamente capacitados y abre nuevas vías de colaboración que consolidan el ‘hospitality’ como una profesión de futuro», señala el CEO de Les Roches, Carlos Díez de la Lastra.

«Las compañías son, cada vez, más conscientes del valor añadido que aporta la formación en su estrategia. Disponer de equipos preparados impulsa la innovación, la eficiencia y la productividad necesarias para liderar la transformación del sector», señala el director de un centro que cuenta con un acuerdo con Arabia Saudí para formar a profesionales del país de Oriente Próximo.

Para el presidente y CEO del grupo Meliá, Gabriel Escarrer, el acuerdo con Les Roches «nos permitirá nutrirnos de una nueva generación de talento, formada en la excelencia y a medida de nuestras medidas estratégicas».