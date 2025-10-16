La Mancomunidad de la Costa del Sol ya recoge residuos con vehículos sostenibles

La empresa concesionaria de la recogida de residuos en la Costa del Sol que gestiona la Mancomunidad de Municipios de la comarca realiza ya sus servicios con parte de los vehículos sostenibles que ha adquirido recientemente.

La concesionaria utiliza cinco furgonetas híbrido-enchufables que emiten a la atmósfera una reducida cantidad de gases contaminantes, como el dióxido de carbono u óxidos de nitrógeno.

A estos vehículos se sumarán en las próximas semanas cuarenta camiones, como recolectores, de mantenimiento o lavacontenedores, que utilizan motorizaciones con tecnología dualizada diesel y gas licuado de petróleo, por lo que cuentan con el distintivo ECO.

El combustible que emplean tiene un menor coste que los tradicionales y emite a la atmósfera menos dióxido de carbono y sustancias contaminantes.

«Tan importante como recoger los residuos en la Costa del Sol es cómo hacemos esa recogida. Queremos producir el menor impacto posible en esta tarea. La sostenibilidad no es una opción; es una responsabilidad. Con la nueva flota sostenible, damos un paso firme hacia un modelo de gestión de residuos más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente para las comunidades a las que servimos», señala el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Manuel Cardeña.

El ente supramunicipal «está plenamente comprometido con la gestión responsable de los recursos y con la protección del medio ambiente. Muestra de ello es el uso de esta flota» agrega.