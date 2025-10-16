Manuel Vilas o David Uclés participarán en un ciclo cultural en Marbella

Escritores de reconocido prestigio como Manuel Vilas o David Uclés participarán en Marbella en un ciclo cultural en el que hablarán de las lecturas que han marcado sus trayectorias profesionales.

El autor aragonés, Premio Nadal en 2023 y Finalista del Premio Planeta en 2019 y autor de libros como ‘Ordesa’, ‘Alegría’ o ‘El mejor libro del mundo’, intervendrá en el ciclo ‘Biblioteca de Escritores’ el martes; mientras que Uclés, autor de ‘Las casas vacías’ -el fenómeno literario del año con 150.000 ejemplares vendidos y galardonado con el Premio Andalucía de la Crítica y el Premio Cálamo-, hará lo propio el 31 de octubre.

El ciclo cultural contará también, el 12 de noviembre, con la presencia de la poetisa y novelista nicaragüense Gioconda Belli, a la que el Gobierno de su país le quitó la nacionalidad en 2023 y que vive exiliada en Madrid.

El novelista y guionista de cine Ignacio Martínez de Pisón, Premio Nacional de Narrativa en 2014, cerrará el ciclo el 13 de noviembre.

Los encuentros se celebrarán en el Hospital Real de La Misericordia a las 19.00 horas.