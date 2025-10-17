Aumenta un cinco por ciento el reciclado en la Costa del Sol

El Complejo Ambiental de la Costa del Sol, que gestiona la Mancomunidad de Municipios y que está ubicado en Casares, ha tratado un cinco por ciento más de residuos en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024.

El complejo ambiental gestionó el pasado julio, agosto y septiembre 104.830 toneladas de envases, papel y cartón, frente las cerca de 99.800 toneladas registradas en los mismos meses de 2024.

Las toneladas de vidrio recuperadas en las instalaciones del ente supramunicipal durante en el tercer trimestre del año fueron similares a las recicladas en el mismo periodo de 2024.

Todos los municipios de la Costa del Sol registraron aumentos en la generación de residuos sólidos, a excepción de Marbella, que, en pleno verano, produjo un dos por ciento menos de desechos, según los datos del ente supramunicipal.

«Es habitual que, en este tercer trimestre, observemos un aumento en la generación de residuos, ya que el periodo corresponde a los meses del año con mayor aumento de la población flotante», señala el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña.

Casares fue el municipio en el que la Mancomunidad ha registrado un mayor incremento en la recogida de residuos, con un 22 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado; mientras que Benalmádena fue la localidad con un mayor incremento en la recuperación de envases, también con un 22 por ciento más que en los mismos tres meses del pasado ejercicio.