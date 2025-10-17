Mejoran la maquinaria del gimnasio municipal Rafael Vera

El Ayuntamiento de Marbella ha revisado la maquinaria del gimnasio municipal Rafael Vera para tratar de mejorar el servicios a los usuarios.

Las intervenciones han consistido en labores de limpieza y conservación de las máquinas de cardio y musculación; mientras que en las cintas de correr, se han mejorado el motor, los componentes eléctricos y los rodamientos, además de lubricar las piezas móviles y sustituir paneles, botoneras y bandas desgastadas.

En el área de musculación se han comprobados las terminales, ajustado cables y lubricado guías de plazas, además de tapizar bancos y protectores.

«Las actuaciones permiten asegurar que las máquinas se conserven en óptimas condiciones, prolongando su vida útil y ofreciendo mayor seguridad a los deportistas», señala el Ayuntamiento.

Las actuaciones han servido también para reparar diversas planchas de suelo en la sala de aeróbic, colocar tableros anclados en la pared y forrar con corcho barnizado diversas cogidas de barra de peso y prensa.

Además, se han sustituido 30 pantallas fluorescentes de luz LED blanca y cálida.