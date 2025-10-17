Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deporte

Mejoran la maquinaria del gimnasio municipal Rafael Vera

El Ayuntamiento de Marbella, ubicado en la céntrica plaza de Los Naranjos

El Ayuntamiento de Marbella, ubicado en la céntrica plaza de Los Naranjos / L.O

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha revisado la maquinaria del gimnasio municipal Rafael Vera para tratar de mejorar el servicios a los usuarios.

Las intervenciones han consistido en labores de limpieza y conservación de las máquinas de cardio y musculación; mientras que en las cintas de correr, se han mejorado el motor, los componentes eléctricos y los rodamientos, además de lubricar las piezas móviles y sustituir paneles, botoneras y bandas desgastadas.

En el área de musculación se han comprobados las terminales, ajustado cables y lubricado guías de plazas, además de tapizar bancos y protectores.

«Las actuaciones permiten asegurar que las máquinas se conserven en óptimas condiciones, prolongando su vida útil y ofreciendo mayor seguridad a los deportistas», señala el Ayuntamiento.

Las actuaciones han servido también para reparar diversas planchas de suelo en la sala de aeróbic, colocar tableros anclados en la pared y forrar con corcho barnizado diversas cogidas de barra de peso y prensa.

Además, se han sustituido 30 pantallas fluorescentes de luz LED blanca y cálida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents