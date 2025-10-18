Turismo
Hoteleros de Marbella abogan por un modelo turístico sostenible
Participaron ayer en un foro especializado en la escuela de dirección hotelera Les Roches
Responsables de algunos de los hoteles ubicados en Marbella destacaron ayer, en un foro especializado que albergó la escuela de dirección hotelera Les Roches, la importancia de que el municipio cuente con un modelo turístico sostenible, lo que calificaron como «el nuevo lujo».
Los representantes del sector hotelero subrayaron también que los clientes valoran cada vez más las actividades responsables con el medio ambiente.
«Hace unos años, el lujo se asociaba al derroche. Ahora, el cliente que viene a Marbella busca servicios especializados y disfrutar del entorno de manera auténtica. Aquí somos pioneros en lo que llamamos ‘lujo silencioso’, donde la exclusividad se combina con la conexión responsable con nuestro alrededor», señaló el director general del hotel Óbal Marbella, Manuel Murga.
Para el responsable de sostenibilidad y medio ambiente de Fuerte Hoteles, Jesús Duarte, «los viajeros tienen estándares de calidad muy altos y también demandan criterios medioambientales muy altos».
«Los clientes priorizan unos aspectos sobre otros. Y los hoteles deben ser capaces de diversificar su oferta para adaptarse a estas demandas», apuntó.
Los responsables de los hoteles ubicados en Marbella que participaron en el debate destacaron también que la sostenibilidad, además del cuidado del medio ambiente, supone también construir experiencias a través de la oferta cultural y social y usar productos locales.
